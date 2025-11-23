onedio
24 Kasım - 30 Kasım Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 24 Kasım - 30 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 24 Kasım - 30 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında biraz hareketlenme olabilir. Venüs ile Uranüs'ün karşı karşıya gelmesi, kalbinde beklenmedik bir dalgalanma yaratabilir. Bu durum, uzun süredir durağan giden bir duygusal sürecin aniden yön değiştirmesi şeklinde kendini gösterebilir.

Belki de biri, beklenmedik bir şekilde, seni şaşırtacak bir itirafla karşına çıkabilir. Ya da belki de sen, kendi iç dünyanda ani bir aydınlanma yaşayabilirsin. Bu hafta aşkta sürprizlere açık olmanı öneririz. Gökyüzü, sana beklenmedik duygusal dönüşler vadediyor. Bu fırsatı kaçırma, zira gerçek aşkın ne zaman kapını çalacağı belli olmaz değil mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

