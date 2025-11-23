Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında biraz hareketlenme olabilir. Venüs ile Uranüs'ün karşı karşıya gelmesi, kalbinde beklenmedik bir dalgalanma yaratabilir. Bu durum, uzun süredir durağan giden bir duygusal sürecin aniden yön değiştirmesi şeklinde kendini gösterebilir.

Belki de biri, beklenmedik bir şekilde, seni şaşırtacak bir itirafla karşına çıkabilir. Ya da belki de sen, kendi iç dünyanda ani bir aydınlanma yaşayabilirsin. Bu hafta aşkta sürprizlere açık olmanı öneririz. Gökyüzü, sana beklenmedik duygusal dönüşler vadediyor. Bu fırsatı kaçırma, zira gerçek aşkın ne zaman kapını çalacağı belli olmaz değil mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…