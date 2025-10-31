Sevgili Başak, bu ay aşkta 19 Kasım Akrep Yeni Ayı kalbine yeni bir kıvılcım düşürüyor. Günlük hayatın rutininden sıkıldıysan, bu Yeni Ay seni heyecanla buluşturacak. Kısa bir yolculukta, eğitim ortamında veya sosyal medyada biriyle tanışabilir, beklenmedik bir çekime kapılabilirsin.

Mevcut ilişkilerde ise iletişim yeniden doğuyor; duygularını daha net ifade etmek, bağınızı tazeleyecek. Bu dönem romantizm kadar zihinsel uyum da önemli. Seni anlayan biriyle kurduğun bağ, hızla derinleşebilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…