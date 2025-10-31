Sevgili Başak, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, kariyerinde sezgi ve yaratıcılığı birleştirmeni sağlıyor. İş projelerinde detayları fark etme yeteneğin, seni rakiplerinden bir adım öne çıkaracak. Yeni fikirler üretmek ve problem çözmek için mükemmel bir dönem. Zihinsel berraklığın ve stratejik bakış açın, takım içinde güven ve saygı kazanmanı sağlayacak. Özellikle analiz, planlama veya eğitim alanlarında sezgini kullanmak başarıyı hızlandıracak.

Merkür retrosu, geçmiş projeleri tekrar gözden geçirip eksikleri tamamlama zamanı. Önceden ihmal edilmiş detaylar veya yarım kalmış iş birlikleri tekrar gündeme gelebilir. Bu süreç, sabır ve titizlik gerektiriyor; acele etmeden stratejik adımlar atmak seni uzun vadede güçlü bir konuma taşıyacak. Eski projelerden ders alarak kariyerinde sağlam bir temel oluşturabilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…