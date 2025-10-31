onedio
Kasım Başak Burcu Aylık Burç Yorumu

Başak Burcu
Kasım 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:10

Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Başak ve yükselen Başak burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Başak ve yükselen Başak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu aylık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda
Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu ay Mars ile Neptün üçgeni ortaklık konularında büyük bir ilham yaratıyor. İş birliklerinde daha anlayışlı, sezgisel ve uzlaşmacısın. Beraber yürüdüğün bir projede uyumun sayesinde dikkat çekiyorsun.

9 Kasım’daki Başak ile Yay hattındaki Merkür retrosu seni yeniden planlama yapmaya çağırıyor. Özellikle iş anlaşmaları, belgeler veya sözleşmelerde dikkatli ol. Bir süredir düşündüğün yön değişikliğini bu dönemde içselleştirebilirsin.

Aşk hayatında 19 Kasım Akrep Yeni Ayı, yeni bir duygusal bağın başlangıcını müjdeliyor. Kısa bir yolculukta ya da sosyal medya aracılığıyla biriyle tanışabilir, kalbini hızla kaptırabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

