Başak Burcu
Kasım 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:31

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Başak ve yükselen Başak burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu ay Merkür retrosu stresi ve detay odaklı çalışmayı artırıyor, ama bu göz ve sindirim sistemi üzerinde baskı yaratabilir. Düzenli molalar ve hafif egzersizler stresi azaltacak. Lif ve probiyotik ağırlıklı beslenmek sindirimini rahatlatacak. 

Özellikle hafta başlarında ve ortalarında bedensel farkındalık egzersizleri yapmak, enerjini yüksek tutmana yardımcı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

