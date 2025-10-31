Sevgili Başak, bu ay Merkür retrosu stresi ve detay odaklı çalışmayı artırıyor, ama bu göz ve sindirim sistemi üzerinde baskı yaratabilir. Düzenli molalar ve hafif egzersizler stresi azaltacak. Lif ve probiyotik ağırlıklı beslenmek sindirimini rahatlatacak.

Özellikle hafta başlarında ve ortalarında bedensel farkındalık egzersizleri yapmak, enerjini yüksek tutmana yardımcı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…