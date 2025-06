29 Haziran Pazar Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün zihninde sürekli yankılanan 'yetişmeliyim, halletmeliyim' cümleleri, bedeninde bir gerginliğe neden olabilir. Bu durum, bel ve boyun bölgende ani sıkışma hissi ya da çene kaslarında sürekli bir sıkıntı olarak kendini gösterebilir. Ancak unutma, bu sadece fiziksel bir durum değil; zihninin kasılması, stresin bedenindeki yansımasıdır.

Bu durumla başa çıkmak için, derin bir nefes al ve kendine, her şeyin aynı anda çözülmek zorunda olmadığını hatırlat. Hayatın hızına yetişmeye çalışmak yerine, kendi ritmini bul ve ona ayak uydur. Unutma, her şeyin bir zamanı var ve her şey zamanla çözülür. Kendine biraz nefes alacak zaman yarat ve stresin bedenindeki etkilerini azaltmaya çalış. Kendine iyi bak, Başak! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…