26 Haziran Perşembe Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün belki de zihninin labirentlerinde kaybolmuş hissedebilirsin. Düşüncelerin, birbirini kovalayan bir dizi rüya gibi, uykunu kaçıracak kadar yoğun olabilir. Eğer kafanın içindeki bu karmaşayı biraz olsun hafifletmek istiyorsan, sessiz ve sakin bir alan yaratman gerekebilir.

Meditasyon, bu durumda senin için mükemmel bir seçenek olabilir. Zihnin ve bedenin arasındaki bağlantıyı güçlendirerek iç huzurunu yeniden kazanmanı sağlar. Sadece birkaç dakika bile olsa, kendini meditasyonun sakin sularına bırakabilirsin.

Eğer meditasyon sana biraz zor geliyorsa, belki de günlük tutmayı deneyebilirsin. Düşüncelerini kağıda dökmek, onları daha somut hale getirir ve kafandaki karmaşayı biraz olsun azaltır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…