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22 Haziran Pazar Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
22 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Haziran Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün belki de eklemlerin, dizlerin ya da omurgan sana bir şeyler fısıldıyor olabilir. Belki de onlar, 'Artık dik durma, biraz yaslan' diye mırıldanıyorlar. Bu sesleri duy ve onlara karşı direnme. Bugün, her zamanki gibi güçlü olmak yerine, biraz daha yumuşak ve destek almaya açık olmayı dene.

Tam da bu noktada belki de bir dostunun özenle demlediği bir fincan çay, bir arkadaşının teselli dolu bir sözü ya da bir yabancının gülümsemesi sana iyi gelebilir. Pazar gününde hayatı akışına bırak ve şifayı, kontrol etmeye çalışmadan, sadece kabul et.

Bırak, hayatın ritmi seni sarsın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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