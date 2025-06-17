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18 Haziran Çarşamba Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
18 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Haziran Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Haziran Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kalbinin atış hızını artıran şeyin spor salonunda geçirdiğin saatler veya koşu bandında harcadığın enerji olmadığını fark edebilirsin. Aslında, bu hızlanmanın nedeni zihninde dönen düşünceler olabilir. Kontrol etme ihtiyacını fazla hissetmek, sinir sistemini aşırı yükleyebilir ve bu da kalp ritminde hızlanmaya neden olabilir.

Belki de kalbin hızlı hızlı atıyor, belki de göğsünde bir sıkışma hissi var. Eğer böyle hisler içindeysen, öncelikle derin bir nefes al ve sakinleşmeyi seç. Kendini stresli ve gergin hissettiğin bu anlarda, yoga veya derin nefes egzersizleri senin için harika birer çözüm olabilir. Bu teknikler, zihnin ve bedenin arasındaki bağlantıyı güçlendirir ve stresle başa çıkmada oldukça etkilidir. Yine de bugünü unutma ve bedeninin sesini dinleyerek stres faktörünü hayatından uzaklaştırmaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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