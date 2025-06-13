14 Haziran Cumartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün seninle bir konuyu masaya yatırmak istiyoruz. Biliyoruz ki zihinsel analiz yorgunluğu seni bayağı bir yıprattı. Bu durum, birçok insanın sandığından daha karmaşık ve zorlu bir süreç. Hani derler ya, 'ağrıyan bir diş tüm vücudu hasta eder' diye, işte zihinsel analiz yorgunluğu da tam olarak böyle bir şey. Bu durum, kas ağrısı gibi fiziksel, somut şikayetlere dönüşebiliyor.

Peki, bu durumun altında yatan gerçek nedir dersin? Belki de aslında düşünmekten değil, hissetmekten korkuyorsun. Evet, yanlış duymadın, hissetmekten! Biliyorum, bu biraz şaşırtıcı gelebilir ama düşünsene, belki de tüm bu zihinsel yorgunluğun altında yatan asıl sebep bu. Belki de tüm bu karmaşanın içinde, aslında hislerini yaşamaktan, onları kabullenmekten ve onlarla yüzleşmekten kaçıyorsun. Şimdi şifalanmak için kaçmayı bırakmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…