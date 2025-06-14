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15 Haziran Pazar Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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15 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Haziran Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, haftanın son gününe geldik ve senin enerjin hâlâ tüm hızıyla devam ediyor. Ancak bu arada bir yandan göz yorgunlukları ve baş ağrıları da gündeminde yerini alabilir. Belki de bu durum, gün boyu bilgisayar başında geçirdiğin saatlerin ya da sürekli akıllı telefonunu kontrol etme alışkanlığının bir sonucudur. Unutma, senin de bir enerji limitin var! 

Boğa burcunda gerçekleşen Venüs ve Uranüs kavuşumu, bu enerjiyi nasıl yöneteceğini gösteriyor aslında. Bu kavuşum, dijital dünyada bir temizlik yapmanın, fiziksel sağlığın üzerindeki olumlu etkisine işaret ediyor. Belki de gereksiz bildirimleri kapatmak, gereksiz uygulamaları silmek ya da dijital dünyada geçirdiğin zamanı biraz kısaltmak, hem göz yorgunluğunu azaltacak hem de baş ağrılarını hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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