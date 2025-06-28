29 Haziran Pazar Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün seni biraz huzursuzluk ve belirsizliklerin sardığını hissedebilirsin. İçinde bir yerlerde dolaşan bu duygular, seni konuşmaları bir kenara bırakarak, durumları, kişileri ve olayları sessizce gözlemlemeye yönlendirebilir. Sanki kelimeler yerine gözlerinle konuşmayı tercih eder gibi olabilirsin. Bu durumda, içindeki karmaşayı çözme yolunda sessiz bir anlayış ve empati arayışına girebilirsin.

Bilirsin, bazen en derin duygular bile kelimelere dökülmez, sadece sessizce hissedilir. İşte bugün senin de içinde bulunduğun durum tam olarak bu. Sessiz kalmayı tercih edebilir, etrafını sadece izlemeyi seçebilirsin. Ancak unutma ki, bazen sessizlik de kendi diliyle çok şey anlatır. Söylenmeyenler, bakışlarda, jestlerde ve mimiklerde gizlidir.

İçindeki ses, seni yanıltmayacak, doğru yolu gösterecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…