Sevgili Başak, bu hafta zekanın keskinliği ve pratikliği ile adeta ışıldayacaksın. Merkür'ün Kova burcuna geçiş yaptığı bu dönemde, analitik düşünce yeteneğin, yaratıcılığın ve pratik zekan bir araya gelerek seni adeta bir problem çözme makinesine dönüştürecek. Detaylara olan düşkünlüğün, bu süreçte yaratıcı çözümlerinle birleşecek ve iş yoğunluğun artsa bile, akıllıca ve etkili yöntemlerle yol almanı sağlayacak. Öngörülü ve hızlı çözümlerinle, karşılaştığın her engeli adeta bir satranç tahtası gibi düzenleyip her şeyi kolayca kontrol altına alabileceksin.

Haftanın ortasında ise o kadar başarılı olacaksın ki, rakiplerin bile senden destek istemeye başlayacak. Bu noktada, belki de rutinini biraz değiştirmeyi düşünmelisin. Yeni bir sistem kurmanın tam zamanı gelmedi mi? Küçük bir değişiklik bile, hayatında büyük bir rahatlama sağlayabilir. Planlama yeteneğin, bu hafta sana zaman kazandıracak ve işlerin hızla yoluna girecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…