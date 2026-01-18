Sevgili Başak, bu hafta Güneş, Kova burcuna adım atıyor. Bu durum ise günlük rutinlerin sağlığın üzerindeki etkisini büyütecek bir mercek gibi çalışıyor. Bu hafta, belki de daha önce hiç fark etmediğin küçük alışkanlıklarının ne denli büyük etkiler yaratabildiğini net bir şekilde gözlemleyebilirsin.

Belki bir bardak suyun, belki sabahları yaptığın 5 dakikalık meditasyonun hayatındaki yerini daha iyi anlayabilirsin. Ancak unutma ki programlı olmak kadar esnek kalmak da önemli. Hayatın, her zaman planladığın gibi gitmeyebileceğini kabullenmek, belirsizliklere karşı direncini kırmak, senin de hayatının bir parçası olmalı.

Bu hafta, düzen ve özgürlük arasındaki hassas dengenin üzerinde durmanı öneriyoruz. Çünkü böylece şifa da bulacaksın! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…