Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 19 Ocak - 25 Ocak Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

18.01.2026 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Ocak - 25 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 19 Ocak - 25 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki dansı, aşk hayatında zihinsel uyumun önemini vurguluyor. Bu hafta, biriyle entelektüel bir bağ kurma olasılığın oldukça yüksek. Zekanın aşkla buluştuğu bu süreçte, belki de aşkı bir kitap sayfasında, bir şiirde veya bir bilmece çözerken bulabilirsin.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta ortak planlar yapmak ve uzun, derinlemesine konuşmalar yapmak ilişkiyi canlandırabilir. Belki birlikte bir seyahat planlayabilir, belki de gelecekteki hayallerinizi birlikte tasarlayabilirsiniz. Bu hafta, sözlerin ve eylemlerin aşk hayatında büyük bir önemi olacak. Sevdiğin kişiyle geçireceğin her an, kalbinde kalıcı izler bırakabilir. Bu nedenle, söylediğin her kelimeye ve yaptığın her harekete dikkat etmen gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

