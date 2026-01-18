Sevgili Başak, bu hafta Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki dansı, aşk hayatında zihinsel uyumun önemini vurguluyor. Bu hafta, biriyle entelektüel bir bağ kurma olasılığın oldukça yüksek. Zekanın aşkla buluştuğu bu süreçte, belki de aşkı bir kitap sayfasında, bir şiirde veya bir bilmece çözerken bulabilirsin.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta ortak planlar yapmak ve uzun, derinlemesine konuşmalar yapmak ilişkiyi canlandırabilir. Belki birlikte bir seyahat planlayabilir, belki de gelecekteki hayallerinizi birlikte tasarlayabilirsiniz. Bu hafta, sözlerin ve eylemlerin aşk hayatında büyük bir önemi olacak. Sevdiğin kişiyle geçireceğin her an, kalbinde kalıcı izler bırakabilir. Bu nedenle, söylediğin her kelimeye ve yaptığın her harekete dikkat etmen gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…