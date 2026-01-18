Sevgili Başak, bu hafta pratik zekandan güç alacaksın. Zira, Merkür'ün Kova burcuna geçişi ile birlikte analitik düşünce yapın, yaratıcılığın ve pratik zekan ön plana çıkıyor. Detaylara olan düşkünlüğünü yaratıcı çözümlerle birleştirecek ve işlerin yoğunluğu artsa bile daha akıllıca yöntemlerle ilerleyeceksin bu süreçte! Öngörülü ve hızlı çözümlerinle her şeyi kolayca düzene sokabileceksin. Haftanın ortasında ise rakiplerinin bile destek istediği bir noktaya geleceksin.

Tam da bu noktada belki de çalışma düzenini değiştirmeyi düşünmelisin. Artık yeni bir sistem kurmanın tam zamanı gelmedi mi? Küçük gibi görünen bir değişiklik, büyük bir rahatlama sağlayabilir. Planlama yeteneğin bu hafta sana ciddi anlamda zaman kazandıracak. Haftanın sonunda, iş ve özel hayat arasındaki dengeyi de daha iyi kurduğunu fark edeceksin. Böylece tüm taşlar yerine oturacak adeta!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu, zihinsel uyumu ön plana çıkarıyor. Entelektüel bir bağın hızla yakınlaşmaya dönüşebileceği bu süreçte aşkı zekada arayabilirsin. Ama zaten bir ilişkin varsa, ortak planlar ve konuşmalar ilişkiyi canlandırabilir. Bu hafta söylenen sözler ise kalbinde kalıcı izler bırakabilir. Yani, aşk hayatında sözlerin ve eylemlerin bu hafta çok önemli olacak. Kalbini büyütecek uyuma odaklan! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…