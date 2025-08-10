onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için çok özel olabilir! Sevdiğin kişiyle birlikte belirleyeceğin ortak hedefler, ilişkini daha da güçlendirebilir ve birlikte yürüdüğün bu yolda sana rehberlik edebilir. Bu hafta itibarıyla bu hedefler, bir aile olmayı da içeriyor olabilir! 

Tam da bu noktada gezegenlerin enerjileri sana yardımcı olacak. Merkür, iletişim becerilerini artırırken; Mars, harekete geçme ve inisiyatif alma konusunda sana destek olacak. Bu enerjilerin birleşimi, ilişkine yeni bir boyut kazandırabilir. Gelelim bekar Başak burçlarına, bu haftanın sana güzel bir sürprizi olabilir. Hayallerindeki kişiyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Beklenmedik bir anda, belki de tam da hayalini kurduğun kişiyle karşılaşabilirsin. Tabii ona kalbini açmaya hazırsan! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

