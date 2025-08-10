11 Ağustos - 17 Ağustos Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta Satürn ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlıktan enerji alacaksın. Bu enerji, zihinsel anlamda odaklanma yeteneğini adeta bir süper güç seviyesine taşıyacak. Ancak unutma ki her süper gücün bir bedeli vardır. Bu durumda, bedel, uzun saatler boyunca masa başında kalman ve bu durumun bel ve boyun bölgende gerilim yaratması olabilir.

Bilgisayar başında geçirdiğin uzun saatler, bir projeye yoğunlaşman veya bir kitap yazman nedeniyle, kronikleşmeye başlayan ağrılar gündeme gelebilir. Bu yüzden uzun çalışma saatlerine çay molaları, kısa yürüyüşler ve esneme hareketleri ekleyebilirsin. Sağlığın için başarı ve ilerleme kadar harekete de odaklan. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…