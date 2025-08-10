11 Ağustos - 17 Ağustos Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta ufkun genişleyecek! Gökyüzü iş hayatında yeniliklere imza atman için Satürn ile Uranüs altmışlığını sahneye çıkarıyor. İş hayatındaki rutinlerini bir kenara bırakıp yeni ve etkili yöntemler geliştirmenin zamanı geldi. Tam da bu noktada, haftanın henüz ilk günlerinden itibaren uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir eğitim, bir seminer ya da yeni bir seyahat planı gündeminin en üst sıralarına çıkabilir. Yani, mevcut düzenini değiştirmek için kendini geliştirme ve harekete geçme vakti geldi!

Hafta ortasında ise Venüs ve Jüpiter'in kavuşumunun etkileriyle kariyerinde şans kapını çalacak. Bu da demek oluyor ki çok emek verdiğin ve uzunca zamandır takdir beklediğin bir projede önemli bir başarıya imza atabilir. Böylece kariyerinde hak ettiğin ödülü alıp artan motivasyonun ile ileriye gitme enerjisini içinde bulabilirsin.

Biraz da aşktan söz etelim! Bu hafta, sevdiğin kişiyle ortak hedefler belirlemek gündeminde yer alabilir. Merkür ve Mars'tan aldığın birlikte hareket etme enerjisi, ilişkine farklı bir boyut kazandırabilir. Belki de aile olma hedefleri, birlikte yürüdüğünüz yolda size rehberlik edebilir ve ilişkinin derinleşmesine yardımcı olabilir. Tabii eğer bekar bir Başak burcuysan, hayallerindeki kişiyle tanışma ihtimalin bu hafta oldukça yüksek. Hiç beklemediğin bir anda vizyonuna uygun biriyle karşılaşabilir ve yeni bir aşka yelken açabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…