10 Eylül Çarşamba Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün iş hayatındaki eski defterleri kapatma ve geçmişin yüklerinden kurtulma zamanı. Gökyüzünde gerçekleşen Güneş ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, seni eski borçların, tamamlanmamış projelerin veya ertelediğin işlerle yüz yüze getirebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durum aslında senin için eşsiz bir fırsat olabilir.

Tam da bu noktada zamanını ve natkini etkin bir şekilde kullanıp düzenini kurarsan, ileride büyük rahatlık yaşayabilirsin. Finansal konularda bugün alacağın kararlar ise yarının yolunu açacak ve seni daha parlak bir geleceğe taşıyacak. İş hayatında yeni bir sayfa açmak için bu enerjiden faydalan ve geçmişi geride bırak. Belki de bugün ansızın bir ortaklık inşa edebilir ya da yatırımcı desteği ile projelerini hayata geçirebilirsin.

Biraz da aşktan konuşalım... Aşk hayatında ise geçmişten gelen kırgınlıklarının üzerine şifa dolu bir ışık doğuyor. Bir konuşma, belki de beklediğin o özür, seni özgürleştirebilir ve kalbindeki yaraları iyileştirebilir. Kalbini affetmeye aç ve bu şifa dolu enerjiyi kabul et. Geçmişte yaşadığın tüm olumsuzlukları bir kenara bırak ve aşka yeni bir başlangıç yap. Galiba artık kalbinin kırılmasından korkmaktan vazgeçmelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…