4 Eylül Perşembe Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü üçgeni, hayatının maddi ve manevi yönlerinde sana yeni bir güven zemini oluşturuyor. İş hayatında belki de hiç beklemediğin bir yerden, belki de bir ortaklıktan veya dış kaynaklardan güçlü bir destek alabilirsin. Bu destek sayesinde kariyerinde yeni bir sayfa açabilir, belki de yeni bir yola girebilirsin.

Ancak sabah saatlerinde meydana gelecek olan Ay ile Chiron karesinin etkisi altında olacağın için bu dönemde borçlar veya sorumluluklar da yeniden gündem olabilir. Bu gibi konularda üzerinde baskı hissetmeden elinden geleni yapman yeterli olacaktır. Zira, dikkatli ve dengeli hareket ederek uzun vadede hem başarıyı hem de yeni bir düzeni kucaklayabilirsin! Bunu bir düşün deriz!

Aşk hayatında ise bugün daha derin bir bağ kurma ihtiyacı hissedebilirsin. Partnerinle duygularını açıkça paylaşabilir, belki de uzun zamandır konuşulmayan, üzerinde durulmayan konuları masaya yatırabilirsin. Bu durum, ilişkini daha sağlam bir zemine taşıyabilir. Gelelim, bekar Başak burçlarına! Bugün kadersel bir tanışmanın kapısı aralanabilir. Belki de hayatının aşkıyla karşılaşmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…