4 Eylül Perşembe Başak Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün senin için adeta bir dönüm noktası olacak. Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü'nün kozmik dansı, hayatının hem maddi hem de manevi yönlerinde sana yeni bir güven zemini oluşturuyor. İş hayatında belki de hiç beklemediğin bir yerden, belki de bir ortaklıktan veya dış kaynaklardan güçlü bir destek alabilirsin. Bu destek sayesinde kariyerinde yeni bir sayfa açabilir, belki de yeni bir yola girebilirsin.

Ancak sabah saatlerinde meydana gelecek olan Ay ile Chiron karesinin etkisi altında olacağın için bu dönemde borçlar veya sorumluluklar da yeniden gündem olabilir. Bu gibi konularda üzerinde baskı hissetmeden elinden geleni yapman yeterli olacaktır. Zira, dikkatli ve dengeli hareket ederek uzun vadede hem başarıyı hem de yeni bir düzeni kucaklayabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…