7 Eylül Pazar Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde seninle ilgili harika bir şeyler oluyor! Balık burcunda gerçekleşen Dolunay ve Ay Tutulması, ilişkiler evinde sahne alıyor ve bu, senin için bir dönüm noktası olabilir. Uzun süredir devam eden bir iş birliği ya da ortaklık üzerine düşünüyorsan, bugün belki de bu konuda kesin kararlar almanın tam zamanı!

İşte tam da bu noktada bazı iş ilişkilerinin sona erebileceğini kabul etmelisin. Tabii bazıları yeni bir aşamaya taşınarak güçlenebilir de! Yani, iş hayatında birlikte çalıştığın kişilerle önemli yüzleşmeler yaşamak üzeresin. Bu durum, kimlerle gerçekten ilerleyebileceğini anlaman için bir fırsat olabilir. Bu pazar gününde kendini insan sarrafı gibi hissedeceksin. Dikkat etmen gereken nokta ise kendi çıkarlarını koruyarak profesyonelce hareket etmek.

Aşk hayatında ise Balık Dolunayı adeta bir tür katalizör görevi görüyor. Romantik ilişkilerin rotası değiştirecek güçte olan bu astrolojik olay sayesinde, artık evlilik yolunda ilerleyebilir ya da ayrılık kararı alabilirsin. Anlaşılan partnerine 'Ya hep ya hiç' diyeceksin! Bekar Başak burçlarını da unutmadık!h Bugün, hayatlarına yeni bir soluk getirecek bir kişi kapını çalmak üzere. Tutulma, kalbinde saklı kalan her şeyi, belki de uzun süredir saklamaya çalıştığın her şeyi gün yüzüne çıkarıyor. Bu süreçte duyguların ve düşüncelerin daha netleşebilir, belki de uzun zamandır beklediğin o aydınlanmayı yaşayarak kendini aşka hazır hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…