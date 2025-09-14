15 Eylül - 21 Eylül Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için finans ve iş hayatında dikkatli olman gereken bir dönem olacak. Ancak, bu sürecin aynı zamanda fırsatlarla dolu bir dönem olduğunu da unutma! Haftanın başında Venüs ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, maddi konularda seni bir adım öne taşıyacak. Yatırımlarının değeri artabilir, ek gelir kaynakları bulabilir veya ortak işlerden daha çok kazanç elde edebilirsin. İş hayatında ise sezgilerin ve içgüdülerin bu hafta en büyük yardımcın olacak.

Hafta ortasında ise Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu karşıtlık, iş hayatında bazı iletişim karmaşalarına veya yanlış anlaşılmalarına neden olabilir. Bu dönemde belgelerini dikkatle incelemen, sözleşmelerini tekrar kontrol etmen ve planlarını netleştirmen oldukça faydalı olacak. Sabırlı ve temkinli davranırsan, bu süreçten güçlenerek çıkabilirsin. Finansal kararlarını aceleye getirmemekte fayda var. Riskleri doğru değerlendirmek, kazançlarını güvence altına almanı sağlayacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…