15 Eylül - 21 Eylül Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 15 Eylül - 21 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Eylül - 21 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta finansal ve iş hayatında dikkatli adımlar atman gereken bir süreçtesin. Ancak bu süreç, fırsatlarla dolu bir dönem de olacak. Haftanın başında Venüs ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, maddi konularda sana destek olacak. Yatırımların, ek gelir kaynakların veya ortak işlerden elde edeceğin kazançlar artabilir. İş hayatında ise sezgilerin ve içgüdülerin ön plana çıkacak. Bu durum, doğru adımlar atmanı ve beklenmedik fırsatları yakalamanı kolaylaştıracak. Yüksek enerjin ve motivasyonun sana güçlü olacak, bu da kariyerinde daha görünür olmanı sağlayacak.

Hafta ortasında devreye giren Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu karşıtlık, iş hayatında bazı iletişim karmaşalarına veya yanlış anlaşılmalarına neden olabilir. Bu dönemde belgelerini dikkatle incelemen, sözleşmelerini tekrar kontrol etmen ve planlarını netleştirmen oldukça faydalı olacak. Sabırlı ve temkinli davranırsan, bu süreçten güçlenerek çıkabilirsin. Finansal kararlarını aceleye getirmemekte fayda var. Zira, riskleri doğru değerlendirmek, kazançlarını güvence altına alacak.

Aşk hayatında ise Başak burcundaki Güneş tutulması, ilişkilerinde köklü değişimlerin habercisi olabilir. Bu dönemde ilişkin yeni bir boyut kazanabilir, bazı konuları daha derin ve ciddi şekilde ele alabilirsin. Belki de evlilik zamanı gelmiştir, ne dersin? Tabii eğer bekarsan, senin de hayatına güçlü ve kalıcı bir bağ getirecek bir tanışma gündemde olabilir. Bu dönemde sezgilerine güvenmek, duygusal anlamda doğru kararlar vermeni sağlayacak. Gözünü dört aç, onu gördüğün anda aradığın aşkın onda olduğunu hissedeceksin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

