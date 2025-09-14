onedio
15 Eylül - 21 Eylül Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Eylül - 21 Eylül haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftaya duygusal bir başlangıç yapmaya hazır ol. Bu dönemde hassasiyetin ve duyarlılığın tavan yapacak. Bu durum, stres seviyeni biraz yükseltebilir. 

İşte bu durumda öncelikle, stresini kontrol altına almanın en etkili yolu nefes egzersizleri olacaktır. Günlük rutinine birkaç dakikalık nefes egzersizleri ekleyerek hem ruhunu hem de bedenini rahatlatabilirsin. Ayrıca, hafif yürüyüşler de stresini azaltmaya yardımcı olabilir. Doğanın içinde, huzurlu bir parkta ya da sessiz bir sokakta yürüyüş yapmayı dene. Sağlıklı yaşam tarzını sürdürmek için yeni rutinler oluşturmayı da bir düşün deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

