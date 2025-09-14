15 Eylül - 21 Eylül Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu haftaya duygusal bir başlangıç yapmaya hazır ol. Bu dönemde hassasiyetin ve duyarlılığın tavan yapacak. Bu durum, stres seviyeni biraz yükseltebilir.

İşte bu durumda öncelikle, stresini kontrol altına almanın en etkili yolu nefes egzersizleri olacaktır. Günlük rutinine birkaç dakikalık nefes egzersizleri ekleyerek hem ruhunu hem de bedenini rahatlatabilirsin. Ayrıca, hafif yürüyüşler de stresini azaltmaya yardımcı olabilir. Doğanın içinde, huzurlu bir parkta ya da sessiz bir sokakta yürüyüş yapmayı dene. Sağlıklı yaşam tarzını sürdürmek için yeni rutinler oluşturmayı da bir düşün deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…