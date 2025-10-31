Sevgili Aslan, bu ay aşk hayatında 9 Kasım’daki Merkür retrosu, geçmişte yarım kalan bir hikâyeyi yeniden gündeme getirebilir. Eski bir sevgiliden mesaj gelebilir ya da bir buluşmada geçmişi hatırlatan biriyle karşılaşabilirsin. Ancak bu sefer kalbinin yönü değişti; artık benzer hataları tekrarlamak istemiyorsun.

Eğer ilişkindeysen iletişim temaları ön planda olacak — yanlış anlaşılmalar olsa da konuşarak çözüm bulacaksın. Bekar Aslanlar için ise bu retro, “geçmişle helalleşip geleceğe hazırlanma” enerjisi taşıyor. Kalbini temizlediğinde, yeni bir tutku için alan açılacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…