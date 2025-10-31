onedio
Kasım 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:10

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Kasım ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Aslan ve yükselen Aslan burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Kasım ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Kasım ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ay aşk hayatında 9 Kasım’daki Merkür retrosu, geçmişte yarım kalan bir hikâyeyi yeniden gündeme getirebilir. Eski bir sevgiliden mesaj gelebilir ya da bir buluşmada geçmişi hatırlatan biriyle karşılaşabilirsin. Ancak bu sefer kalbinin yönü değişti; artık benzer hataları tekrarlamak istemiyorsun. 

Eğer ilişkindeysen iletişim temaları ön planda olacak — yanlış anlaşılmalar olsa da konuşarak çözüm bulacaksın. Bekar Aslanlar için ise bu retro, “geçmişle helalleşip geleceğe hazırlanma” enerjisi taşıyor. Kalbini temizlediğinde, yeni bir tutku için alan açılacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
