Sevgili Aslan, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, yaratıcı ve ilham dolu projelerde liderliğini ön plana çıkarıyor. Stratejik kararlar almak kolaylaşıyor, özellikle sahne, sanat veya yönetim alanlarında dikkat çekebilirsin. Sezgi ve motivasyonun birleşimiyle projelerde öne çıkacak, fark edilir başarılar elde edeceksin.

Boğa Dolunayı ise kariyerinde görünür olmanı sağlıyor. Uzun süredir emek verdiğin projeler sonuçlanabilir, terfi veya övgü gündeme gelebilir. Bu Dolunay, performansını değerlendirme ve stratejini gözden geçirme fırsatı sunuyor. Enerjini doğru yönlendirirsen kısa vadede kazançlı ve uzun vadede kalıcı bir başarı elde edebilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…