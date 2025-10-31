onedio
Kasım Aslan Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
Kasım 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:31

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ay Boğa Dolunayı sırasında enerjin yükselirken, dikkat etmezsen aşırı yorgunluk ve kas ağrıları yaşayabilirsin. Özellikle sırt ve bel bölgesine destekleyici egzersizler yapman faydalı olacak. Sosyal ve yoğun tempolu günlerde su tüketimini ihmal etme; hidratasyon enerjini dengeleyecek. 

Ayın sonuna doğru  isekısa meditasyonlar, zihinsel ve bedensel rahatlama sağlayacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
