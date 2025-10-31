onedio
Kasım Aslan Burcu Aylık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Aslan ve yükselen Aslan burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Aslan ve yükselen Aslan burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu aylık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, kariyerinde derin sezgilerini uyandırıyor. Özellikle finans, yatırım veya yönetim konularında stratejik hamlelerle fark yaratıyorsun. Gizli destekler, perde arkasından gelen yardımlar seni öne çıkarabilir.

5 Kasım’daki Boğa Dolunayı, iş hayatında görünür olmanı sağlıyor. Uzun zamandır emek verdiğin bir konu nihayet sonuçlanıyor. Övgü, terfi veya güçlü bir fark edilme enerjisi gündeme gelebilir.

Aşkta 9 Kasım’daki Merkür retrosu, eski bir ilişkiyi yeniden gündeme getirebilir. Bu sefer kalbinin yönü farklı olacak. Eskiye dönmek yerine, geçmişten aldığın dersi yeni bir bağa taşıyabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

