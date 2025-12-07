Sevgili Aslan, bu hafta sağlığına daha dikkatli olman gereken bir süreç seni bekliyor. Gökyüzünün savaşçı gezegeni Mars, Neptün ile kare açı yapacak ve bu durum bağışıklık sistemini biraz hassas hale getirebilir. Bu dönemde üşütmeye ya da hafif bir soğuk algınlığına yakalanma olasılığın biraz daha artabilir.

İşte tam da bu yüzden vitamin takviyeleri, düzenli ve kaliteli bir uyku rutini ile bol sıvı tüketimi, bu dönemi sağlıklı ve enerjik bir şekilde geçirmen için büyük bir yardımcı olabilir. Kendini yormadan, sağlığını korumak ve enerjini yüksek tutmak bu hafta senin için çok önemli olacak. Unutma ki sağlık her şeyden önce gelir! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…