Sevgili Aslan, bu hafta Merkür'ün Yay burcuna adım atması ile kalbinin atış hızı tamamen değişiyor. Bu geçiş, tutkunun doruklarına tırmanmana, neşenin ve eğlencenin göklerde uçuşmasına sebep olabilir. Bu hafta, O'nunla aranızdaki manyetik çekim hızla artacak ve bu durum, mevcut ilişkinizde eğlence faktörünün tavan yapmasına, aşkın ateşinin daha da yükselmesine yol açabilir.

Sıkı dur, bu hafta seninle konuşmak bile, karşı tarafı adeta bir mutluluk bulutunun üzerinde süzülüyormuşçasına hissettirecek... Yani, bu aralar aşkın tüm tonlarına şahit olacaksın. Tabii eğer bekarsan, bu hafta yüzeysel bir ilişkinin çılgınca heyecanına kapılıp macera dolu anlar yaşamak da isteyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…