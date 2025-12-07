onedio
8 Aralık - 14 Aralık Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 8 Aralık - 14 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 8 Aralık - 14 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta Merkür'ün Yay burcuna adım atması ile kalbinin atış hızı tamamen değişiyor. Bu geçiş, tutkunun doruklarına tırmanmana, neşenin ve eğlencenin göklerde uçuşmasına sebep olabilir. Bu hafta, O'nunla aranızdaki manyetik çekim hızla artacak ve bu durum, mevcut ilişkinizde eğlence faktörünün tavan yapmasına, aşkın ateşinin daha da yükselmesine yol açabilir.

Sıkı dur, bu hafta seninle konuşmak bile, karşı tarafı adeta bir mutluluk bulutunun üzerinde süzülüyormuşçasına hissettirecek... Yani, bu aralar aşkın tüm tonlarına şahit olacaksın. Tabii eğer bekarsan, bu hafta yüzeysel bir ilişkinin çılgınca heyecanına kapılıp macera dolu anlar yaşamak da isteyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

