Sevgili Aslan, bu hafta senin için bir kutu dolusu sürprizlerle dolu olacak, hazır mısın? Haftanın ilk günlerinde, gökyüzündeki Mars ve Neptün arasındaki kare açı, iş hayatında bazı gizemli gerçeklerin perdesini aralayacak. Belki bir projede bazı detaylar gözlerden saklanmış, belki de birisi sana hayati bir bilgiyi aktarmayı unutmuş olabilir. Ancak, evrenin şaşırtıcı yolları sayesinde, bu bilgi bir şekilde karşına çıkacak. Bu, strateji tahtanı güçlendirecek ve hangi piyonlara ne kadar güveneceğini daha net bir şekilde görmene yardımcı olacak.

Hafta ortasında ise, perdeler senin için açılacak. Bir sunumda parlama, bir çıkış yapma, bir konuşma ile kalpleri fethetme ya da bir yaratıcı hamle ile herkesi şaşırtma fırsatı tamamen senin olacak. İşte tam bu noktada, fark yaratacak ve rakiplerini toz duman edeceksin. Şimdi öz güvenin ve gerçekliğin aynı çizgide ilerlediğini göreceksin ve bu seni durdurulamaz kılacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…