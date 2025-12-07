Sevgili Aslan, bu hafta senin için birçok sürprizle dolu olacak. Haftanın ilk günlerinde, Mars'ın Neptün ile kare açısı, iş hayatında bazı gizli gerçekleri gün yüzüne çıkaracak. Bir projede ayrıntılar saklanmış ya da birisi sana önemli bir bilgiyi söylemeyi unutmuş olabilir. Neyse ki bu süreçte sana ulaşması gereken bilgi tesadüfen de olsa karşına çıkacak. Bu durum, stratejini güçlendirecek ve kime ne kadar güveneceğini daha net bir şekilde görmene yardımcı olacak.

Hafta ortasında ise artık sahne tamamen senin olacak. Bir sunumda kendini ifade etme, bir çıkış yapma, bir konuşma yapma ya da bir yaratıcı hamlede bulunma fırsatı seni ön plana çıkaracak. İşte tam bu noktada farkını gösterecek ve rakiplerini geride bırakacaksın. Şimdi öz güven ile gerçekliğin aynı çizgide ilerlediğini göreceksin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür'ün Yay burcuna geçişi, tutkulu, neşeli ve eğlenceli bir atmosfer yaratıyor. Şimdi O'nunla arandaki çekim hızla artabilir, mevcut ilişkinde eğlencenin arttığını ve ateşin yükseldiğini hissedebilirsin. Sadece seninle konuşmak bile karşı tarafı mutlu edecek. Aşk dolu bu haftada eğer bekarsan, yüzeysel bir ilişkinin heyecanına kapılıp eğlenmek isteyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…