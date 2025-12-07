onedio
8 Aralık - 14 Aralık Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 8 Aralık - 14 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Aralık - 14 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için birçok sürprizle dolu olacak. Haftanın ilk günlerinde, Mars'ın Neptün ile kare açısı, iş hayatında bazı gizli gerçekleri gün yüzüne çıkaracak. Bir projede ayrıntılar saklanmış ya da birisi sana önemli bir bilgiyi söylemeyi unutmuş olabilir. Neyse ki bu süreçte sana ulaşması gereken bilgi tesadüfen de olsa karşına çıkacak. Bu durum, stratejini güçlendirecek ve kime ne kadar güveneceğini daha net bir şekilde görmene yardımcı olacak.

Hafta ortasında ise artık sahne tamamen senin olacak. Bir sunumda kendini ifade etme, bir çıkış yapma, bir konuşma yapma ya da bir yaratıcı hamlede bulunma fırsatı seni ön plana çıkaracak. İşte tam bu noktada farkını gösterecek ve rakiplerini geride bırakacaksın. Şimdi öz güven ile gerçekliğin aynı çizgide ilerlediğini göreceksin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür'ün Yay burcuna geçişi, tutkulu, neşeli ve eğlenceli bir atmosfer yaratıyor. Şimdi O'nunla arandaki çekim hızla artabilir, mevcut ilişkinde eğlencenin arttığını ve ateşin yükseldiğini hissedebilirsin. Sadece seninle konuşmak bile karşı tarafı mutlu edecek. Aşk dolu bu haftada eğer bekarsan, yüzeysel bir ilişkinin heyecanına kapılıp eğlenmek isteyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
