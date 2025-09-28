29 Eylül - 5 Ekim Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde, Mars ve Sirius'un gökyüzünde birleşmesi, senin için yeni ve heyecan verici başlangıçların kapısını aralıyor. Bu kavuşum, kariyerinde yeni ve dikkat çekici projelere adım atman için mükemmel bir zamanın geldiğini işaret ediyor. Liderlik gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilir ve bu durumlar karşısında göstereceğin cesaret ve kararlı duruşunla çevrendekileri etkileyebilir, hatta onlara ilham verebilirsin.

Haftanın ortasında ise Güneş’in Uranüs ile oluşturduğu kare açı, iş hayatında beklenmedik değişimlerin kapısını çalabilir. Bu dönemde, eski alışkanlıklarının yıkılmasına ve yeni, heyecan verici fırsatların bir anda karşına çıkmasına hazır olsan iyi edersin. Zira bu aralara hayatının en büyük sıçramalarından birini yapabilirsin. Cesaretini ve kararlılığını sergile ve evrenin sana sunduğu fırsatları kaçırma! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…