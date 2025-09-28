onedio
29 Eylül - 5 Ekim Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Eylül - 5 Ekim haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde, Mars ve Sirius'un gökyüzünde birleşmesi, senin için yeni ve heyecan verici başlangıçların kapısını aralıyor. Bu kavuşum, kariyerinde yeni ve dikkat çekici projelere adım atman için mükemmel bir zamanın geldiğini işaret ediyor. Liderlik gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilir ve bu durumlar karşısında göstereceğin cesaret ve kararlı duruşunla çevrendekileri etkileyebilir, hatta onlara ilham verebilirsin.

Haftanın ortasında ise Güneş’in Uranüs ile oluşturduğu kare açı, iş hayatında beklenmedik değişimlerin kapısını çalabilir. Bu dönemde, eski alışkanlıklarının yıkılmasına ve yeni, heyecan verici fırsatların bir anda karşına çıkmasına hazır olsan iyi edersin. Zira bu aralara hayatının en büyük sıçramalarından birini yapabilirsin. Cesaretini ve kararlılığını sergile ve evrenin sana sunduğu fırsatları kaçırma! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

