29 Eylül - 5 Ekim Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta seni bir enerji patlaması bekliyor. Mars ve Sirius'un birleşen enerjileri adeta seni bir enerji topuna dönüştürüyor. Ancak bu enerji patlaması, eklem ve omuz bölgelerinde ağrılara sebep olabilir. Bu nedenle bu hafta spor yaparken veya günlük aktivitelerini gerçekleştirirken bu bölgelere ekstra dikkat etmelisin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise beklenmedik değişiklikler seni biraz strese sokabilir. Ancak endişelenme, bu durumla başa çıkmanın yolları var. Kısa yürüyüşler yaparak ve nefes tekniklerini kullanarak enerjini dengede tutabilir ve stres seviyenin artmasını engelleyebilirsin. Hafta sonuna geldiğimizde ise zihinsel yorgunluk için uyku süreni artırmayı ve dinlenmeyi bir düşün deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…