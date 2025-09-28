29 Eylül - 5 Ekim Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde Mars ve Sirius'un kavuşumu, heyecan verici başlangıçlara işaret ediyor. Bu durum, kariyerinde yeni ve dikkat çekici projelere adım atman için mükemmel bir zamanın da habercisi. Liderlik gerektiren durumlarla karşılaşabilir ve cesaretinle, kararlı duruşunla çevrendekileri etkileyebilirsin.

Hafta ortasında ise Güneş’in Uranüs ile oluşturduğu kare açı, iş hayatında beklenmedik değişimlerin kapısını aralayabilir. Eski alışkanlıkların bozulabileceği, yeni ve heyecan verici fırsatların bir anda karşına çıkabileceği bu dönemde, adaptasyon yeteneğinle bu süreçten kazançlı çıkabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk için cesur olma vakti... Merkür, Jüpiter ve Chiron'un birleşen etkisi, duygusal iletişimde derinleşmeyi destekliyor. Partnerinle veya ilgi duyduğun kişiyle aranızda samimi, anlamlı ve kalpten kalbe konuşmalar olabilir. Zira bu hafta, kalpler daha açık ve anlayışlı olacak. Aşkta ve ilişkilerde daha derin anlamlar arayabilir, duygusal bağlantıları güçlendirebilirsin. Yeter ki hislerini paylaşmaya hazır ol ve aşkı kabul et! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…