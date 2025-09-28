onedio
Aslan Burcu
29 Eylül - 5 Ekim Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 29 Eylül - 5 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Eylül - 5 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde Mars ve Sirius'un kavuşumu, heyecan verici başlangıçlara işaret ediyor. Bu durum, kariyerinde yeni ve dikkat çekici projelere adım atman için mükemmel bir zamanın da habercisi. Liderlik gerektiren durumlarla karşılaşabilir ve cesaretinle, kararlı duruşunla çevrendekileri etkileyebilirsin.

Hafta ortasında ise Güneş’in Uranüs ile oluşturduğu kare açı, iş hayatında beklenmedik değişimlerin kapısını aralayabilir. Eski alışkanlıkların bozulabileceği, yeni ve heyecan verici fırsatların bir anda karşına çıkabileceği bu dönemde, adaptasyon yeteneğinle bu süreçten kazançlı çıkabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk için cesur olma vakti... Merkür, Jüpiter ve Chiron'un birleşen etkisi, duygusal iletişimde derinleşmeyi destekliyor. Partnerinle veya ilgi duyduğun kişiyle aranızda samimi, anlamlı ve kalpten kalbe konuşmalar olabilir. Zira bu hafta, kalpler daha açık ve anlayışlı olacak. Aşkta ve ilişkilerde daha derin anlamlar arayabilir, duygusal bağlantıları güçlendirebilirsin. Yeter ki hislerini paylaşmaya hazır ol ve aşkı kabul et! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

