Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek. Gökyüzündeki Merkür ile Plüton altmışlığı, iş hayatında adeta bir satranç ustası gibi stratejik düşünme yeteneğini artırıyor. Karmaşık durumları çözme ve uzun vadeli planlar yapma konusunda enerjinin tavan yapacağı bir dönemdesin. Yönetim ve organizasyon gerektiren işlerde, liderlik yeteneklerin parlayacak ve seni ön plana çıkaracak.

Tam da bu noktada farklı bakış açılarını değerlendirmen ve yeni fikirlere açık olman şart! Bu seni beklenmedik bir başarıya taşıyabilir. Hafta ortasında ise rutin iş akışında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ancak senin esnek ve uyumlu yapın, bu ani değişiklikleri avantaja çevirmeni sağlayacak. İletişimde şeffaflık ve dürüstlük, takım çalışmalarında başarıyı destekleyecek anahtar faktörler olacak.

Bir de aşk var tabii! Bu hafta Mars ile Jüpiter üçgeni, ilişkine adeta bir aşk filmi tadında heyecan ve tutku katacak. Böylece ilişkinde enerjin ve kararlılığın dikkat çekecek, partnerinle aranda güçlü bir bağ oluşturacak. Peki, onunla yeni deneyimler paylaşmaya ne dersin? ilişkinin dinamizmini artıracak ve romantizmi taze tutacak adımlar atmak için hâlâ neyi bekliyorsun ki? Zira, senin ruhunda sıradanlığa yer yok, aşkta tutkulu ve heyecanlı bir hafta seni bekliyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…