Sevgili Aslan, bu hafta senin için adeta bir aşk filmi senaryosu yazılmış desek, pek de abartmış olmayız! Zira, Mars ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen açı, aşk hayatına heyecan ve tutku katabilecek bir enerji yaratıyor. Bu enerji, ilişkindeki kararlılığını ve enerjini öne çıkarıyor. Böylece partnerinle arandaki bağ daha da güçleniyor.

Sen de onunla birlikte yeni deneyimler yaşamak, aşk hayatında yeni bir sayfa açmak istemez misin? İlişkinin dinamizmini artıracak ve romantizmi taze tutacak adımlar atmak için daha ne bekliyorsun ki? Belki de tam da bu hafta, aşk hayatında yeni bir döneme adım atmanın tam zamanıdır. Unutma ki eşsiz bir Aslan burcu olarak senin ruhunda sıradanlığa yer yok. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…