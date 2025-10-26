Sevgili Aslan, bu hafta senin için enerji dolu ve hareketli geçecek. Gökyüzünde dans eden Merkür ile Plüton altmışlığı, iş hayatında sanki bir satranç ustası gibi adımlarını planlamanı sağlayacak ve stratejik düşünme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak. İşte bu sayede, karmaşık gibi görünen durumları çözme ya da uzun vadeli planlar yapma konusunda başarılı olacaksın. Yönetim ve organizasyon gerektiren işlerde liderlik yeteneklerinle de parlayacaksın.

Tabii bu süreçte farklı bakış açılarını değerlendirmen ve yeni fikirlere açık olman oldukça önemli. Zira, hafta ortasında ise rutin iş akışında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Esnek ve uyumlu yapın, bu ani değişiklikleri avantaja çevirmeni sağlayacaktır. İletişimde şeffaflık ve dürüstlük, takım çalışmalarında başarıyı destekleyecek anahtar faktörler olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…