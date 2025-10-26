Sevgili Aslan, gökyüzü senin için biraz hareketli olacak gibi görünüyor. Merkür ve Uranüs'ün karşıt açıları, hayatında beklenmedik değişimlerin habercisi olabilir. Bu değişimler, ruhsal dengen üzerinde biraz oynama yapabilir, belki de seni biraz sarsabilir.

Tam da bu noktada enerjini dengelemek ve ruh huzurunu korumak için yaratıcı hobilere yönelmeyi düşünebilirsin. Belki bir resim yapabilir, belki de bir şiir yazabilirsin. Belki de uzun zamandır ertelediğin bir kitabı okumak için bu fırsatı değerlendirebilirsin. Bunun yanı sıra, doğayla iç içe olmak da sana bir hayli iyi gelebilir. Bir doğa yürüyüşüne çıkmak, bir parkta sessiz bir köşede oturup kuşları izlemek ya da belki de sadece balkonunda bir fincan çay içerken gökyüzünü izlemek en iyisi olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…