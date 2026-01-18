Sevgili Aslan, bu hafta senin için bir hayli hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın başlangıcında Güneş'in Kova burcuna geçişi, iş hayatında karşıt görüşlerin öne çıktığı bir döneme işaret ediyor. Bu durum, başkalarının fikirlerinin seni zorlamasıyla sonuçlanabilir. Ancak unutma ki bu durum aynı zamanda seni de geliştirebilir. Rekabet ortamı, belki de farkında olmadığın hırslı ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarabilir. Bu hafta, zorluklar karşısında geri çekilmek yerine sahnede kalman ve kendini göstermen önemli olacak.

İş birlikleri ve ortaklıklar konusunda da oldukça önemli bir hafta seni bekliyor. Herkesle aynı fikirde olman gerekmiyor elbette. Lakin bu hafta uzlaşmayı öğrenmen ve farklı görüşlere açık olman kariyerin için çok değerli olacak. Tam da bu noktada beklenmedik bir teklif, ilk bakışta düşündüğünden çok daha fazla potansiyel taşıyabilir. Bu fırsatı değerlendirmen, haftanın sonunda 'iyi ki denemişim' diyebilmen için bir kapı aralayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Mars'ın Kova burcuna geçişi, ilişkilerde tansiyonu biraz yükseltebilir. Bir yandan tutkuların arttığı, bir yandan da tartışmaların söz konusu olduğu bugünler bir küs bir barışık geçebilir. Ancak bu dönemde ego çatışmalarına dikkat etmek gerekebilir. Doğru dengeyi kurduğunda aşk hayatında oldukça heyecanlı günler seni bekliyor. Yeter ki tartışmaların ve gerginliklerin ateşini söndürecek adımları at! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…