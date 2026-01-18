onedio
19 Ocak - 25 Ocak Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 19 Ocak - 25 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ocak - 25 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için bir hayli hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın başlangıcında Güneş'in Kova burcuna geçişi, iş hayatında karşıt görüşlerin öne çıktığı bir döneme işaret ediyor. Bu durum, başkalarının fikirlerinin seni zorlamasıyla sonuçlanabilir. Ancak unutma ki bu durum aynı zamanda seni de geliştirebilir. Rekabet ortamı, belki de farkında olmadığın hırslı ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarabilir. Bu hafta, zorluklar karşısında geri çekilmek yerine sahnede kalman ve kendini göstermen önemli olacak.

İş birlikleri ve ortaklıklar konusunda da oldukça önemli bir hafta seni bekliyor. Herkesle aynı fikirde olman gerekmiyor elbette. Lakin bu hafta uzlaşmayı öğrenmen ve farklı görüşlere açık olman kariyerin için çok değerli olacak. Tam da bu noktada beklenmedik bir teklif, ilk bakışta düşündüğünden çok daha fazla potansiyel taşıyabilir. Bu fırsatı değerlendirmen, haftanın sonunda 'iyi ki denemişim' diyebilmen için bir kapı aralayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Mars'ın Kova burcuna geçişi, ilişkilerde tansiyonu biraz yükseltebilir. Bir yandan tutkuların arttığı, bir yandan da tartışmaların söz konusu olduğu bugünler bir küs bir barışık geçebilir. Ancak bu dönemde ego çatışmalarına dikkat etmek gerekebilir. Doğru dengeyi kurduğunda aşk hayatında oldukça heyecanlı günler seni bekliyor. Yeter ki tartışmaların ve gerginliklerin ateşini söndürecek adımları at! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

