Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça önemli bir döneme giriyoruz. Hafta ortasında meydana gelecek olan Güneş ile Plüton kavuşumu, Kova burcundan güç alıyor. Bu kozmik buluşma ise senin için derin bir dönüşüm farkındalığı yaratıyor.

Sağlığınla ilgili eski alışkanlıklarını sorgulamak ve köklü bir değişim kararı almak için mükemmel bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Bedeninin artık tolere etmediği şeyleri net bir şekilde fark edebilirsin. Belki de uzun zamandır seni rahatsız eden bir alışkanlığını bırakma zamanı gelmiştir. Ya da en azından yeni bir sağlık rutini oluşturmayı deneyebilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…