Sevgili Aslan, bu hafta Mars'ın Kova burcuna geçiş yapması, ilişkilerdeki tansiyonu biraz daha yükseltebilir. Bu durum, bir yandan tutkularının arttığı, diğer yandan da tartışmaların kaçınılmaz olduğu bir dönemi işaret ediyor. Belki de bu dönem, bir gün küs, bir gün barışık geçireceğin bir süreç olacak. Ancak bu dönemde, ego çatışmalarına karşı dikkatli olman gerektiğini unutma.

Bir yandan, bu tür çatışmaların ilişkini zorlayabileceği bir gerçek. Ancak diğer yandan, bu tür zorlukları aşmayı başardığında, aşk hayatında oldukça heyecanlı ve tutkulu günler seni bekliyor. Yani, bu dönemde yaşanabilecek tartışmalar ve gerginlikler, aslında ilişkini daha da güçlendirebilir. Yeter ki bu tartışmaların ve gerginliklerin ateşini söndürecek adımları atmayı bil. Önemli olan ise bu dönemde doğru dengeyi kurabilmek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…