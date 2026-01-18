onedio
19 Ocak - 25 Ocak Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

18.01.2026 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Ocak - 25 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 19 Ocak - 25 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta Mars'ın Kova burcuna geçiş yapması, ilişkilerdeki tansiyonu biraz daha yükseltebilir. Bu durum, bir yandan tutkularının arttığı, diğer yandan da tartışmaların kaçınılmaz olduğu bir dönemi işaret ediyor. Belki de bu dönem, bir gün küs, bir gün barışık geçireceğin bir süreç olacak. Ancak bu dönemde, ego çatışmalarına karşı dikkatli olman gerektiğini unutma.

Bir yandan, bu tür çatışmaların ilişkini zorlayabileceği bir gerçek. Ancak diğer yandan, bu tür zorlukları aşmayı başardığında, aşk hayatında oldukça heyecanlı ve tutkulu günler seni bekliyor. Yani, bu dönemde yaşanabilecek tartışmalar ve gerginlikler, aslında ilişkini daha da güçlendirebilir. Yeter ki bu tartışmaların ve gerginliklerin ateşini söndürecek adımları atmayı bil. Önemli olan ise bu dönemde doğru dengeyi kurabilmek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

