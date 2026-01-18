Sevgili Aslan, bu hafta senin için bir dizi hareketli olaylarla dolu olacak. Haftanın ilk günlerinde Güneş, Kova burcuna giriş yapıyor ve iş hayatında çelişkili görüşlerin ön plana çıkacağına işaret ediyor. Bu durum, başkalarının düşüncelerinin seni zorlayacağı bir dönemi beraberinde getirebilir. Ancak unutma ki her zorluk, bir o kadar da gelişim fırsatıdır. Bu rekabet dolu ortam, belki de daha önce farkına varmadığın hırslı ve yaratıcı yönlerini keşfetmen için bir fırsat olabilir. Bu hafta, zorluklar karşısında geri çekilmek yerine, sahnede kalmayı tercih etmeli ve kendini göstermeyi ihmal etmemelisin.

Ayrıca, iş birlikleri ve ortaklıklar konusunda da oldukça önemli bir hafta seni bekliyor. Elbette herkesle aynı fikirde olman gerekmiyor. Ancak bu hafta, uzlaşmayı öğrenmeye ve farklı görüşlere açık olmaya özen göstermelisin. İşte tam da bu noktada, ilk bakışta düşündüğünden çok daha fazla potansiyel taşıyan bir teklif alabilirsin. Hafta sona ererken, tüm bunlar için 'iyi ki' diyeceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…