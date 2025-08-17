18 Ağustos Pazartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün tutkulu ve samimi bir gün seni bekliyor. Belki de uzun zamandır aklında olan, ama bir türlü konuşmaya cesaret edemediğin bir konuyu partnerinle paylaşmanın tam sırası. Bu konuşma, belki de ilişkinde yeni bir sayfa açmanı sağlayacak.

Merkür ile Mars'ın seni etkisi altına alacağı bugün, kendini tamamen partnerine bırakabilirsin. Ona duygularını, düşüncelerini açıklamaktan çekinme. Unutma, samimiyet her zaman kazanır. Eğer bekar bir Aslan burcuysan, bugün sosyal çevrende başlayacak bir sohbet, kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir. Bu sohbetin içinde belki de gelecekteki partnerini bulabilirsin. Bugün, cesaretin ve samimiyetinle kalbinin kapılarını sonuna kadar açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…