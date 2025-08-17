onedio
18 Ağustos Pazartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

18 Ağustos 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

18 Ağustos Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün tutkulu ve samimi bir gün seni bekliyor. Belki de uzun zamandır aklında olan, ama bir türlü konuşmaya cesaret edemediğin bir konuyu partnerinle paylaşmanın tam sırası. Bu konuşma, belki de ilişkinde yeni bir sayfa açmanı sağlayacak.

Merkür ile Mars'ın seni etkisi altına alacağı bugün, kendini tamamen partnerine bırakabilirsin. Ona duygularını, düşüncelerini açıklamaktan çekinme. Unutma, samimiyet her zaman kazanır. Eğer bekar bir Aslan burcuysan, bugün sosyal çevrende başlayacak bir sohbet, kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir. Bu sohbetin içinde belki de gelecekteki partnerini bulabilirsin. Bugün, cesaretin ve samimiyetinle kalbinin kapılarını sonuna kadar açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

