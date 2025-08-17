onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Burcu
18 Ağustos Pazartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
18 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ağustos Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjinin tavan yaptığını hissediyor olabilirsin. İçindeki bu coşku ve enerjiyi dışarıya aktarmak için spor yapmayı düşünüyorsan, biraz dikkatli olmanda fayda var. Kaslarını aşırı zorlayacak, hızlı ve tempolu sporlar yerine, daha dengeli ve ritmik egzersizler tercih etmen senin için daha iyi olacaktır.

Belki bir yoga dersi, belki hafif bir pilates seansı ya da sakin bir yürüyüş... Bu tür aktiviteler, enerjini dengeli bir şekilde atmanı sağlarken, kaslarına da zarar vermez. Günün sonunda ise kendini biraz şımartmayı unutma. Akşam saatlerinde hazırlayacağın hafif bir sofra sana enerji verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

