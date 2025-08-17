onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Burcu
18 Ağustos Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ağustos 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Ağustos Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça hareketli ve dolu dolu bir gün olacak! Gökyüzündeki Merkür ile Mars altmışlığı, senin gibi asil ve güçlü bir burca, hem iş hem de özel yaşamında söz sahibi olma gücü veriyor. Yani bir kez daha tüm ışıklar üzerinde olacak! 

İş hayatında, özellikle sunumlar, toplantılar ve görüşmelerde kelimelerinle büyüleyeceksin. Liderlik özelliğinin yanı sıra, kararlı ve net konuşmalarınla çevrendeki insanlara güven aşılayacaksın. Belki de yeni bir iş girişimi planlıyorsundur, belki bir ortaklık düşünüyorsundur ya da belki de yarım kalmış bir projen vardır. İşte bugün, bu hedeflerine ulaşmak için hızla ilerleyebileceğin adımları atabilirsin. Hatta rekabetin yoğun olduğu bir ortamda bile, kendini fark ettirecek ve öne çıkacaksın.

Gelelim aşka... Özel yaşamında ise bugün tutku ve samimiyet ön planda olacak. Partnerinle belki de uzun zamandır konuşmak istediğin bir konuyu bugün gündeme getirebilirsin. Bu konuşma, ilişkinde yeni bir sayfa açabilir. Galiba Merkür ile Mars'ın etkisiyle kendini ona bırakacaksın... Tabii eğer bekar bir Aslan burcuysan, sosyal çevrede başlayacak bir sohbet, belki de kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir. Bugün, cesaretin ve samimiyetinle kalbinin kapılarını sonuna kadar açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

