14 Ağustos Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iş dünyasında dengeler değişebilir. Ay, hırslı ve güvenilir Boğa burcunda seyrederken, Plüton ise özgür ruhlu Kova burcunda yerini alıyor. Tam da bu noktada bu ikili arasındaki kare açı iş hayatında otorite figürleriyle ya da birlikte çalıştığın kişilerle aranda fikir ayrılıklarını öne çıkarıyor.

Şimdi gücünü ve yeteneklerini kanıtlama isteğin artabilir! Ancak unutmamalısın ki bu süreçte sert bir tutum yerine stratejik ve diplomatik bir yaklaşımlar sana güç verecektir. Rekabeti bitirmenin yolu da hedeflerine daha hızlı ulaşmanın sırrı da atacağın dikkatli ve derin adımlar. Belki de yakın zamanda, yöneticilerinin yerine geçebilirsin.

Ama güç savaşları aşkı da zorlar! Aşk hayatınıza gelirsek, bugün tutkularının yoğunlaştığı bir gün olabilir. Ay’ın Plüton ile oluşturduğu kare açı ve Kova burcunun özgür ruhu seni sardığında, partnerinle arandaki çekim gibi “ben” deme güdüsü ve güç savaşları da artabilir. Bu etkileyici ama bir o kadar da zorlayıcı durum karşısında mücadele etmek istiyorsan, kontrolü biraz da ona bırakman şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…