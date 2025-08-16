17 Ağustos Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hayatının yeni bir bölümüne adım atmak üzeresin! Güneş ve Ketu'nun kavuşumu, burcunda gerçekleşiyor ve bu seni doğrudan etkiliyor. İşte tam da bu noktada kendi benliğini yeniden tanımlama ihtiyacı hissettiğin bu dönem başlıyor. Artık sana hizmet etmeyen, eskide kalan rol ve beklentilere veda etmenin zamanı geldi de geçiyor bile! Şimdi içindeki gücü ortaya çıkar ve hayatına yeni bir yön ver.

Böylece iş hayatında, liderlik yeteneklerini sergileme fırsatı da bulabilirsin. Ancak bu, sadece bir başarı hikayesi olmayacak. Kendi değerlerin ve inançların doğrultusunda hareket etmek isteyeceksin. Bugün, geçmişin gölgesinden alacağın cesaretle, kendi değerlerinle uyumlu bir liderlik sergileyebilirsin. Görünen o ki cesurca kendi yolunu çizmenin zamanı geldi.

Peki ya aşk? Eski bir ilişkinin izleri hâlâ kalbinde yer alıyor olabilir mi? Güneş ile Ketu'nun kavuşum enerjisi üzerindeyken, artık bu izlerin yeni bağlara bakışını etkilemesine izin vermemelisin. Hatta mümkünse kendine 'Ben kimim ve ilişkide ne istiyorum?' diye sormalısın. Bu soruya vereceğin yanıtla kendini özgürleştirebilirsin. Belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır. Yeter ki geçmişi geride bırakıp önüne bakmak için gereken cesareti kalbinde keşfet! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…